Футбол нарешті повернувся і на поля Франції. Там 24-го липня відбувся фінал Кубка Франції, в якому ПСЖ мінімально переміг "Сет-Етьєн".

ПСЖ – Сент-Етьєн 1:0

Гол: Неймар, 14

Вилучення: Перрен, 31 (Сент-Етьєн)

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Перший надзвичайно небезпечний момент на 5 хвилині гри мали гості, пише 24 канал. Буанга вбіг у штрафний та з гострого кута пробив повз голкіпера. М'яч влучив у стійку.

ПСЖ натяк номінальних гостей зрозумів і дуже швидко відкрив рахунок у грі. Мбаппе на неймовірній швидкості увірвався у штрафний та пробив. Удар француза голкіпер "Сент-Етьєна" відбив, але на добиванні був Неймар.

Бразилець з таких позицій забиває легко – 1:0.

На 16 хвилині згаданий раніше Буанга мав ще один момент. Він у штрафному отримав пас та пробив у нижній кут. Кейлор Навас парирував постріл.

Через 8 хвилин перевагу ПСЖ міг подвоїти Ді Марія. Аргентинець вийшов віч-на-віч з Муленом, проте той відбив складний удар Анхеля.

На 27 хвилині на полі спалахнула бійка: Перрен грубо збив Мбаппе. Арбітр після перегляду повтору показав Перрену червону картку.

Вилучення у складі "Сент-Етьєна" визначило подальший хід гри. ПСЖ домінував на полі та іноді створював загрозу біля воріт Мулена. Натомість "Сент-Етьєн" без успіху вичікував контратаку.

Таким чином, футболісти ПСЖ перемогли 1:0 та 13-й раз в історії здобули Кубок Франції.

ПСЖ – Сент-Етьєн відеоогляд