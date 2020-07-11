Выплеснули эмоции: Неймар унизил Мбаппе на тренировке ПСЖ – видео
Нападающий французского ПСЖ Неймар выложил интересный видеофрагмент тренировки парижан.
В одном из эпизодов 28-летний бразильский футболист прокинул мяч между ног одноклубника Килиана Мбаппе. Видео Неймар опубликовал в Instagram.
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Эпизод вызвал всплеск эмоций у одноклубников.
Сезон Неймара
В этом сезоне 28-летний Неймар сыграл за ПСЖ в 22 матчах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.
Сезон-2019/20 был досрочно завершен во Франции за пандемии коронавируса. ПСЖ стал чемпионом страны.