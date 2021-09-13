В этом сезоне в УЕФА решили изменить формат проведения женской Лиги чемпионов, впервые введя групповой этап. На этой стадии турнира сыграют 16 команд, которые поделили на четыре группы.

Стоит внимания Роналду забил первый гол за Манчестер Юнайтед в дебютном матче: видео

Одной из этих команд стала и Жилстрой-1 из Харькова, которая удачно преодолела три круга квалификации.

Перед жеребьевкой все команды поделили на четыре корзины. В первую попали действующий победитель турнира и чемпионы трех ассоциаций с самым высоким рейтингом (Франция, Германия, Испания). Поскольку действующий победитель – Барселона – является чемпионом Испании, то автоматическую путевку получил Челси как чемпион четвертой ассоциации рейтинга – Англии. Они присоединились к ПСЖ и Баварии. Эти четыре команды попали в групповой этап напрямую.

Другие клубы были распределены по корзинам по рейтингу. Жилстрой-1 попали в корзину 4. Согласно результатам жеребьевки, украинская команда встретится с французским ПСЖ, исландским Брейдабликом и испанским Реалом.

Результаты жеребьевки женской Лиги чемпионов

Группа A: Челси (Англия), Вольфсбург (Германия), Ювентус (Италия), Серветт (Швейцария).

Группа B: ПСЖ (Франция), Брейдаблик (Исландия), Реал (Испания), Жилстрой-1 (Украина).

Группа C: Барселона (Испания), Арсенал (Англия), Хоффенхайм (Германия), Кёге (Дания).

Группа D: Бавария (Германия), Лион (Франция), Хеккен (Швеция), Бенфика (Португалия).

Календарь турнира

Премьерный групповой этап Лиги чемпионов УЕФА среди женских клубов стартует 5 октября.

Групповой этап

Тур 1: 5/6 октября 2021 года.

Тур 2: 13/14 октября 2021 года.

Тур 3: 9/10 ноября 2021 года.

Тур 4: 17/18 ноября 2021 года.

Тур 5: 8/9 декабря 2021 года.

Тур 6: 15/16 декабря 2021 года.

Матчи будут начинаться в 19:30/19:45 или 21:45/22:00 по киевскому времени.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

20 декабря 2021 года.

Четвертьфиналы

Первые матчи: 22/23 марта 2022 года.

Ответные матчи: 30/31 марта 2022 года.

Полуфиналы

Первые матчи: 23/24 апреля 2022 года.

Ответные матчи: 30 апреля/1 мая 2022 года.

Финал (Ювентус Стэдиум, Турин)

22 мая 2022 года.