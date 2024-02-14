ПСЖ – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе, 58, Барколя, 71.

Плей-офф Лиги чемпионов 2023-2024 набирает обороты. В среду один из фаворитов турнира ПСЖ сыграл свой матч 1/8 финала, приняв Реал Сосьедад, пишет 24 канал.

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Команда Луиса Энрике не смогла выиграть группу, пропустив вперед дортмундскую Боруссию. Впрочем жребий оказался удачным для парижан, ведь Сосьедад был явно самым легким вариантом среди победителей квартетов.

Хозяева уверенно контролировали игру, не давая испанцам наносить острые удары по воротам Доннаруммы. После перерыва ПСЖ увеличил обороты, что позволило команде продавить защиту Сосьедада.

Открыл счет Килиан Мбаппе, который сыграл на добивании после неточного удара Маркиньоса головой. А ближе к концу игры добил соперника Барколя. Экс-игроку Лиона удался крутой дриблинг от боковой бровки до вратарской площадки.

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Француз сам решил судьбу эпизода, пробив мяч сквозь Ремиро. ПСЖ имел шансы доводить счет до разгромного, но в итоге довольствовался преимуществом в два мяча. Ответный матч в Сан-Себастьяне пройдет 5 марта.