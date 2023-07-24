Саудівський Аль-Хіляль має намір підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

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Трансфер, який може увійти в історію

Клуб уже зробив парижанам офіційну пропозицію у 300 мільйонів євро за 24-річного чемпіона світу. Якщо цей трансфер відбудеться, то він стане рекордним у історії футболу. Наразі цей статус належить Неймару, який перейшов у ПСЖ із Барселони у 2017 році за 222 мільйони євро.

Зазначається, що з самим гравцем переговорів поки що не було, а ПСЖ, як і раніше, залишається переконаним, що Мбаппе вже домовився про особисті умови з Реалом та має готовий контракт, який може вступити у силу з 1 липня 2024 року. Парижани очікують також і на пропозиції інших команд, щоб не втратити француза безплатно.

Наразі ж відомо, що Мбаппе тренується з гравцями ПСЖ, на яких не розраховують у наступному сезоні. Йому виставлено ультиматум – підписання нового контракту або трансфер уже цього літа. Інакше, клуб готовий рік не випускати футболіста на поле.

Довідка. Трансфер Кіліана Мбаппе з Монако у ПСЖ за 180 мільйонів євро є другим за вартістю в історії футболу. То ж, якщо перехід у Саудівську Аравію відбудеться, то форвард буде займати одразу 2 сходинки у топ-3 найдорожчих трансферів, а ПСЖ буде долучений до кожного в цьому списку.