В поединке 21 тура французской Лиги 1 ПСЖ на "Парк-де-Пренс" разгромно победил Монпелье – 4:0.

ПСЖ – Монпелье 4:0

Голы: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Икарди, 61

Удаление: Омлин, 19

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Команда Маурисио Почеттино уже с 19-й минуты находилась в большинстве. Прямую красную карточку в составе гостей получил Йонас Омлин.

В первом тайме единственный гол парижан забил Килиан Мбаппе, а во второй половине действующий чемпион Франции отличился трижды за три минуты: Мбаппе оформил дубль, а также по голу на свой счет записали Неймар и Мауро Икарди.

Неймар провел 100-й матч за парижский клуб, куда он перешел в 2017 году из Барселоны. За это время бразилец забил 81 гол и отдал 46 голевых передач.

В турнирной таблице лидируют: ПСЖ (45), Лилль (42), Лион (40), Монако, Ренн (по 36), Марсель (32), Ланс (31).

ПСЖ – Монпелье видеообзор