У поєдинку 21 туру французької Ліги 1 ПСЖ на "Парк-де-Пренс" розгромно переміг Монпельє – 4:0.

ПСЖ – Монпельє 4:0

Голи: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Ікарді, 61

Вилучення: Омлін, 19

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Команда Маурісіо Почеттіно вже з 19-ї хвилини перебувала в більшості. Пряму червону картку в складі гостей отримав Йонас Омлін.

У першому таймі єдиний гол парижан забив Кіліан Мбаппе, а в другій половині діючий чемпіон Франції відзначився тричі за три хвилини: Мбаппе оформив дубль, а також по голу на свій рахунок записали Неймар і Мауро Ікарді.

Неймар провів 100-й поєдинок за паризький клуб, куди він перейшов у 2017 році з Барселони. За цей час бразилець забив 81 гол та віддав 46 гольових передач.

У турнірній таблиці лідирують: ПСЖ (45), Лілль (42), Ліон (40), Монако, Ренн (по 36), Марсель (32), Ланс (31).

ПСЖ – Монпельє відеоогляд