Некоторые европейские клубы не озабочены войной в Украине. Они продолжают сотрудничать с российскими клубами и заключать финансовые соглашения.

Французский ПСЖ в ближайшее время может оформить трансфер российского голкипера Краснодара Матвея Сафонова. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Позорный трансфер ПСЖ

По его информации, стороны находятся на завершающей стадии. Селекционеры парижан увидели в россиянине большой талант.

Самым отвратительным в этой истории является то, что чемпион Франции заплатит за Сафонова Краснодару 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

Можно не сомневаться, что часть этих средств окажется в государственном бюджете страны-террористки и пойдет на финансирование войны в Украине. Трудно понять мотивы таких недальновидных действий владельцев ПСЖ.

Отметим, что это не первые контакты "красно-синих" с россиянами. В сезоне 2019/20 ПСЖ приобрело у российского Зенита аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

Что известно о Сафонове