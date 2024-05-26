Чемпион Франции профинансирует войну в Украине: ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов
Источник:Фабрицио Романо
Некоторые европейские клубы не озабочены войной в Украине. Они продолжают сотрудничать с российскими клубами и заключать финансовые соглашения.
Французский ПСЖ в ближайшее время может оформить трансфер российского голкипера Краснодара Матвея Сафонова. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
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Позорный трансфер ПСЖ
По его информации, стороны находятся на завершающей стадии. Селекционеры парижан увидели в россиянине большой талант.
Самым отвратительным в этой истории является то, что чемпион Франции заплатит за Сафонова Краснодару 20 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
Можно не сомневаться, что часть этих средств окажется в государственном бюджете страны-террористки и пойдет на финансирование войны в Украине. Трудно понять мотивы таких недальновидных действий владельцев ПСЖ.
Отметим, что это не первые контакты "красно-синих" с россиянами. В сезоне 2019/20 ПСЖ приобрело у российского Зенита аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Что известно о Сафонове
- 25-летний Сафонов всю карьеру провел в российском Краснодаре.
- Начиная с 2021 года он играет за сборную России, за которую провел 13 матчей.
- Во время одного из интервью он высказался о решении УЕФА допустить юношеские команды страны-агрессора к международным турнирам. Тогда голкипер заявил о большом желании играть с гимном и флагом.
- Ни одного осуждения войны из его уст так и не прозвучало.