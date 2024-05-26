Французький ПСЖ найближчим часом може оформити трансфер російського голкіпера Краснодара Матвєя Сафонова. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Ганебний трансфер ПСЖ

За його інформацією, сторони знаходяться на завершальній стадії. Селекціонери парижан побачили у росіянину великий талант.

Найогиднішим у цій історії є те, що чемпіон Франції заплатить за Сафонова Краснодару 20 мільйонів євро з урахуванням можливих бонусів.

Можна не сумніватися, що частина цих коштів опиниться в державному бюджеті країни-терористки та піде на фінансування війни в України. Важко зрозуміти мотиви таких недалекоглядних дій власників ПСЖ.

Зазначимо, що це не перші контакти "червоно-синіх" з росіянами. У сезоні 2019/20 ПСЖ придбало у російського Зєніта аргентинського півзахисника Леандро Паредеса. Сума трансферу склала 40 мільйонів євро.

Що відомо про Сафонова