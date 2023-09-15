ПСЖ вынужден отпустить своего зимнего новичка Кан Ин Ли в состояние сборной Южной Кореи. Все потому, чтобы игрок "откосил" от армии.

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Инвестиция в будущее

Французский гранд предстал перед интересным выбором. Сборную Южной Кореи U-23, куда вызвали 22-летнего игрока ПСЖ Кан Ин Ли, ждут выступления на Азиатских играх. Интересно, что эти соревнования не входят в окно ФИФА, поэтому столичный коллектив имел право оставить своего зимнего новичка в своем состоянии. Но вот возникло одно большое "но". Неучастие молодого исполнителя на азиатском первенстве может испортить его футбольную карьеру.

Напомним. Кан Ин Ли перешел в ПСЖ из испанской Мальорки за 22 миллиона евро.

Дело в том, что французскому гранду пришлось учитывать классический южнокорейский фактор, предусматривающий, что каждый мужчина данного государства должен пройти военную службу до наступления 21-летия 28-летия. Но вот у спортсменов существует определенная лазейка, благодаря которой они могут значительно сократить этот срок. Все что нужно атлетам – это победить на международных соревнованиях (если Кан Ин Ли получит с Южной Кореей U-23 медали на Азиатских играх, то отслужит позже всего 3 недели). Поэтому ПСЖ и согласился отпустить Кан Ин Ли в состояние молодежной сборной.

Кстати говоря. Ранее таким путем "сокращения службы" воспользовались другие звезды Южной Кореи, а именно Сон Хин Мин и Ким Мин Дже, которого номинировали на "Золотой мяч".

К тому же стоит отметить, что нынешние Азиатские игры будут проходить в китайском Ханчжоу с 19 сентября по 8 октября, что символизирует о том. что Кан Ин Ли точно не сможет помочь французскому гранду на старте Лиги чемпионов в поединках против дортмундской Боруссии и Ньюкасла, а также в нескольких турах французского первенства, в том числе с Марселем, Клермоном и Ренном.