ПСЖ вимушений відпустити свого зимового новачка Кан Ін Лі до стану збірної Південної Кореї. Все через те, аби гравець "відкосив" від армії.
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Інвестиція в майбутнє
Французький гранд постав перед цікавим вибором. На збірну Південної Кореї U-23, куди викликали 22-річного гравця ПСЖ Кан Ін Лі, чекають виступи на Азійських іграх. Цікаво, що ці змагання не входять до вікна ФІФА, а тому столичний колектив мав право залишити свого зимового новачка у своєму стані. Та от виникло одне велике "але". Неучасть молодого виконавця на азійській першості може зіпсувати його футбольну кар'єру.
Діло в тому, що французькому гранду довелося враховувати класичний південнокорейський фактор, який передбачає, що кожен чоловік даної держави мусить пройти військову службу до настання 28-річчя, котра триває 21 місяць. Та от у спортсменів існує певна лазівка, завдяки якій вони можуть суттєво скоротити цей термін. Все що потрібно атлетам – це перемогти на міжнародних змаганнях (якщо Кан Ін Лі здобуде з Південною Кореєю U-23 медалі на Азійських іграх, то відслужить пізніше всього 3 тижні). Через це ПСЖ й погодився відпустити Кан Ін Лі до стану молодіжної збірної
До того ж варто відзначити, що цьогорічні Азійські ігри проходитимуть у китайському Ханчжоу з 19-го вересня по 8-е жовтня, що символізує про те. що Кан Ін Лі точно не зможе допомогти французькому гранду на старті Ліги чемпіонів у поєдинках проти дортмундської Боруссії та Ньюкаслу, а також в декількох турах французької першості, зокрема з Марселем, Клермоном та Ренном.