Анатолий Трубин дебютирует за Бенфику уже в ближайшем матче "орлов". Наставник лиссабонского коллектива убедился, что время украинца пришло.

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Приготовиться к сложным матчам

Трубин, недавно перебравшийся в португальский клуб, еще не провел ни одного поединка в футболке "орлов". Стоит отметить, что конкуренция у Анатолия в Бенфике вырисовывалась серьезной, поскольку на момент прибытия украинца в Лиссабон в команде еще был Одиссеас Влаходимос. Но вот тот в последний день трансферного окна перешел в Ноттингем Форрест. Теперь же за место в основе с Трубиным соперничает также молодой Самуэль Соареш, защищавший ворота Бенфики со стартовых минут в последних играх.

Однако все по чуть-чуть меняется, поскольку главный тренер лиссабонцев Рогер Шмидт убежден, что украинский голкипер готов демонстрировать свой класс, а следовательно, и дебютировать за Бенфику. Свой первый матч в футболке португальского клуба Анатолий проведет против Визелы (12 место в чемпионате) в рамках португальского первенства, который состоится уже 16 сентября.

Кстати говоря. После 4 стартовых туров чемпионата Португалии, Бенфика занимает 4-е место в турнирной таблице с 9 очками в активе (уступили Боавиште, лидирующей в чемпионате, и победили Эштрелу Амадора, Жил Висенте и Гимарайшн).

Самое интересное, что Трубин – это не выбор на одну игру, а тот, кто проведет в рамке напряженную серию матчей, которая ждет Бенфику (игры в чемпионате Португалии, а также в ЛЧ). Именно во время важных поединков Анатолий получит возможность доказать, что он должен быть основным голкипером "орлов".

Единственный "минус", который сейчас в активе украинца, это отсутствие игровой практики. Последним матчем для Трубина стал поединок на молодежном Евро-2023 в полуфинальном матче против Испании (5:1). Самуэль Саореш в свою очередь находится в тонусе, поскольку сыграл еще в 2 поединках молодежной сборной Португалии (3:0 против Андорры и 5:0 с белорусами). Но вот наставник лиссабонцев все же готов отдать предпочтение потенциалу и высокому статусу Анатолия.

Ближайшие матчи Бенфики