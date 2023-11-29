ПСЖ – Ньюкасл 1:1

Гол: Мбаппе, 90+8 (пен.) – Исак, 24

Первая встреча соперников завершилась разгромной победой представителя АПЛ (4:1). В ответном матче Мбаппе и компания собирались взять реванш за досадное поражение, пишет 24 Канал.

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Валидольный матч для парижан

Со стартовым свистком игроки ПСЖ взяли в осаду ворота гостей. Однако это не принесло результата, хотя имели возможность отличиться Мбаппе, Руис и Кан Ин Ли.

В то же время "сороки" воспользовались своим шансом. Шведский форвард Ньюкасла Александр Исак четко сыграл на добивании, отправив мяч в сетку ворот.

Такой ход событий не смутил "парижан". Они продолжали обстреливать ворота Поупа с разных дистанций, но тоже безрезультатно.

На 69-й минуте поединка игрок Пари Сен-Жермена Ашреф Хакими упал в штрафной и начал сигнализировать судье о нарушении правил. Однако после пересмотра ВАР судья не решился назначить одиннадцатиметровый.

Игра приближалась к своему завершению и казалось, что парижане во второй раз проиграют "сорокам". Однако на спасение пришел ВАР. Уже в добавленное время игрок Ньюкасла сыграл рукой в своей штрафной.

После просмотра видеоповтора судья увидел нарушение правил и назначил пенальти. Лучший бомбардир ПСЖ Килиан Мбаппе блестяще исполнил одиннадцатиметровый, отправив мяч под перекладину.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

ПСЖ набрал 7 очков в 5 матчах и занимает второе место в группе F. Парижане гарантировали участие в Лиге Европы, но за плей-офф Лиги чемпионов придется еще побороться.

Ньюкасл в последнем туре будет принимать Милан. Этот поединок определит неудачника квартета F.

Видеообзор матча ПСЖ – Ньюкасл