ПСЖ – Ньюкасл 1:1
Гол: Мбаппе, 90+8 (пен.) – Исак, 24
Первая встреча соперников завершилась разгромной победой представителя АПЛ (4:1). В ответном матче Мбаппе и компания собирались взять реванш за досадное поражение, пишет 24 Канал.
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Валидольный матч для парижан
Со стартовым свистком игроки ПСЖ взяли в осаду ворота гостей. Однако это не принесло результата, хотя имели возможность отличиться Мбаппе, Руис и Кан Ин Ли.
В то же время "сороки" воспользовались своим шансом. Шведский форвард Ньюкасла Александр Исак четко сыграл на добивании, отправив мяч в сетку ворот.
Такой ход событий не смутил "парижан". Они продолжали обстреливать ворота Поупа с разных дистанций, но тоже безрезультатно.
На 69-й минуте поединка игрок Пари Сен-Жермена Ашреф Хакими упал в штрафной и начал сигнализировать судье о нарушении правил. Однако после пересмотра ВАР судья не решился назначить одиннадцатиметровый.
Игра приближалась к своему завершению и казалось, что парижане во второй раз проиграют "сорокам". Однако на спасение пришел ВАР. Уже в добавленное время игрок Ньюкасла сыграл рукой в своей штрафной.
После просмотра видеоповтора судья увидел нарушение правил и назначил пенальти. Лучший бомбардир ПСЖ Килиан Мбаппе блестяще исполнил одиннадцатиметровый, отправив мяч под перекладину.
Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.
- ПСЖ набрал 7 очков в 5 матчах и занимает второе место в группе F. Парижане гарантировали участие в Лиге Европы, но за плей-офф Лиги чемпионов придется еще побороться.
- Ньюкасл в последнем туре будет принимать Милан. Этот поединок определит неудачника квартета F.
Видеообзор матча ПСЖ – Ньюкасл