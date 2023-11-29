ПСЖ – Ньюкасл 1:1

Гол: Мбаппе, 90+8 (пен.) – Ісак, 24

Перша зустріч суперників завершилася розгромною перемогою представника АПЛ (4:1). У матчі-відповіді Мбаппе і компанія збиралися взяти реванш за прикру поразку, пише 24 Канал.

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Валідольний матч для парижан

Зі стартовим свистком гравці ПСЖ взяли в облогу ворота гостей. Проте це не принесло результат, хоча мали можливість відзначитися Мбаппе, Руїс та Кан Ін Лі.

Натомість "сороки" скористалися своїм шансом. Шведський форвард Ньюкасла Александер Ісак чітко зіграв на добиванні, відправивши м'яч у сітку воріт.

Такий перебіг подій не збентежив "парижан". Вони продовжували обстрілювати ворота Поупа з різних дистанцій, але теж безрезультатно.

На 69-й хвилині поєдинку гравець Парі Сен-Жермена Ашреф Хакімі впав у штрафному майданчику та почав сигналізувати судді про порушення правил. Проте після перегляду ВАР суддя не наважився призначити одинадцятиметровий.

Гра наближалася до свого завершення і здавалося, що парижани вдруге програють "сорокам". Проте на порятунок прийшов ВАР. Вже у доданий час гравець Ньюкасла зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

Після перегляду відеоповтору суддя побачив порушення правил та призначив пенальті. Найкращий бомбардир ПСЖ Кіліан Мбаппе блискуче виконав одинадцятиметровий, відправивши м'яч під поперечини.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

ПСЖ набрав 7 очок у 5 матчах та займає другу сходинку в групі F. Парижани гарантували участь в Лізі Європи, але за плей-оф Ліги чемпіонів доведеться ще поборотися.

Ньюкасл в останньому турі прийматиме Мілан. Цей поєдинок визначить невдаху квартету F.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Ньюкасл