Между представителями Лионеля Месси и ПСЖ состоялась встреча, закончившаяся не в пользу французского гранда. Аргентинец мечтает играть за коллектив, в котором выступает украинец.

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Смена обстановки

Стороны обсудили потенциальный контракт аргентинской звезды с ПСЖ, однако представителей столичного клуба ждал провал. ПСЖ решил организовать еще одну встречу, которая состоится в ближайшие дни и пройдет на этот раз не в Париже. Тогда представители французской стороны снова попытаются сохранить Месси в состоянии ПСЖ.

У французской стороны возникло ощущение, что представители аргентинского футболиста просто тянут время и откладывают встречу. Сам же Месси размышляет над вариантом с продолжением карьеры в другом месте. Самым соблазнительным развитием событий для Лионеля является Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов. Семья аргентинца хочет поселиться в США. Раньше на выбор Месси в пользу Интер Майами надеялся и Серхио Бускетс, который надеется еще поиграть бок о бок с бывшим партнером по команде.

Месси в ПСЖ