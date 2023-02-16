Между представителями Лионеля Месси и ПСЖ состоялась встреча, закончившаяся не в пользу французского гранда. Аргентинец мечтает играть за коллектив, в котором выступает украинец.
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Смена обстановки
Стороны обсудили потенциальный контракт аргентинской звезды с ПСЖ, однако представителей столичного клуба ждал провал. ПСЖ решил организовать еще одну встречу, которая состоится в ближайшие дни и пройдет на этот раз не в Париже. Тогда представители французской стороны снова попытаются сохранить Месси в состоянии ПСЖ.
У французской стороны возникло ощущение, что представители аргентинского футболиста просто тянут время и откладывают встречу. Сам же Месси размышляет над вариантом с продолжением карьеры в другом месте. Самым соблазнительным развитием событий для Лионеля является Интер Майами, за который выступает Сергей Кривцов. Семья аргентинца хочет поселиться в США. Раньше на выбор Месси в пользу Интер Майами надеялся и Серхио Бускетс, который надеется еще поиграть бок о бок с бывшим партнером по команде.
Месси в ПСЖ
- Контракт аргентинца с ПСЖ действует до лета 2023 года. К французскому коллективу Месси присоединился даром в 2021 году. поскольку Барселона не могла вписать большую зарплату нападающего в рамки правил Ла Лиги.
- За французский коллектив Месси провел 58 поединков, забил 26 голов и отдал 28 ассистов.
- В составе ПСЖ Месси стала чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. А вот Кубок Франции – единственный титул, еще Лионелю не откоренявшийся в его карьере. И по такому развитию событий уже и не подчинится. Поскольку ПСЖ вылетел от Марселя в 1/8 Кубка Франции, а победный гол в матче забил именно Руслан Малиновский.
- Также в состоянии ПСЖ Месси подчинился его седьмой Золотой Мяч.