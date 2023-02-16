Між представниками Ліонеля Мессі та ПСЖ відбулася зустріч, яка закінчилась не на користь французького гранда. Аргентинець мріє грати за колектив, в якому виступає українець.

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Зміна обстановки

Сторони обговорили потенційний контракт аргентинської зірки з ПСЖ, проте на представників столичного клуба чекав провал. ПСЖ вирішив організувати ще одну зустріч, яка відбудеться уже найближчими днями та пройде цього разу не у Парижі. Тоді представники французької сторони знову спробують зберегти Мессі у стані ПСЖ.

У французької сторони виникло відчуття, що представники аргентинського футболіста просто тягнуть час та відтерміновують зустріч. Сам ж Мессі розмірковує над варіантом з продовженням кар'єри у іншому місці. Найспокусливішим розвитком подій для Ліонеля є Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов. Сім'я аргентинця хоче оселитись у США. Раніше на вибір Мессі на користь Інтер Маямі надіявся і Серхіо Бускетс, який надіється ще пограти пліч-о-пліч з колишній партнером по команді.

Мессі у ПСЖ