Між представниками Ліонеля Мессі та ПСЖ відбулася зустріч, яка закінчилась не на користь французького гранда. Аргентинець мріє грати за колектив, в якому виступає українець.
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Зміна обстановки
Сторони обговорили потенційний контракт аргентинської зірки з ПСЖ, проте на представників столичного клуба чекав провал. ПСЖ вирішив організувати ще одну зустріч, яка відбудеться уже найближчими днями та пройде цього разу не у Парижі. Тоді представники французької сторони знову спробують зберегти Мессі у стані ПСЖ.
У французької сторони виникло відчуття, що представники аргентинського футболіста просто тягнуть час та відтерміновують зустріч. Сам ж Мессі розмірковує над варіантом з продовженням кар'єри у іншому місці. Найспокусливішим розвитком подій для Ліонеля є Інтер Маямі, за який виступає Сергій Кривцов. Сім'я аргентинця хоче оселитись у США. Раніше на вибір Мессі на користь Інтер Маямі надіявся і Серхіо Бускетс, який надіється ще пограти пліч-о-пліч з колишній партнером по команді.
Мессі у ПСЖ
- Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до літа 2023-го року. До французького колектива Мессі приєднався задарма в 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги.
- За французький колектив Мессі провів 58 поєдинків, забив 26 голів та віддав 28 асистів.
- В складі ПСЖ Мессі става чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не відкорювався у його кар'єрі. І за таким розвитком подій вже і не підкориться. Оскільки ПСЖ вилетів від Марселя в 1/8 Кубка Франції, а переможний гол у матчі забив саме Руслан Маліновський.
- Також перебуваючи у стані ПСЖ Мессі підкорився його сьомий Золотий М'яч.