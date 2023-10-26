Полное унижение: ПСЖ разгромил Милан в Лиге чемпионов

В третьем туре Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Милан. Всё закончилось разгромной победой хозяев.

ПСЖ – Милан 3:0

Голы: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли Канг Ин, 89

Милан до этого матча в Лиге чемпионов не пропускал голов. Но и не забивал. Одна из серий в игре против ПСЖ прервалась.

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Уже на 32-й минуте встречи парижанам удалось открыть счет во встрече, когда Мбаппе получил пас, сумел "качнуть" Томори, а после этого пробил низом в угол ворот. Меньян не успел отреагировать на этот удар.

Во втором тайме в ворота Милана влетело еще два гола. Коло Муани отличился, удачно сыграв на добивании после удара Дембеле.

А уже на последней минуте основного времени Ли Канг Ин в касание отправил мяч в ворота соперника после прострела с фланга.

ПСЖ побеждает и после трех туров поднимается на первое место в группе F. Милан же опускается на место в квартете.

Видеообзор матча ПСЖ – Милан