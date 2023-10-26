ПСЖ – Мілан 3:0

Голи: Мбаппе, 32, Коло Муані, 53, Лі Канг Ін, 89

Мілан до цього матчу в Лізі чемпіонів не пропускав голів. Але і не забивав. Одна з серій у грі проти ПСЖ перервалася.

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Вже на 32-й хвилині зустрічі парижанам вдалося відкрити рахунок в зустрічі, коли Мбаппе отримав пас, зумів "хитнути" Томорі, а після цього пробив низом у кут воріт. Меньян не встиг зреагувати на цей удар.

У другому таймі у ворота Мілана влетіло ще два голи. Коло Муані відзначився, вдало зігравши на добиванні після удару Дембеле.

А вже на останній хвилині основного часу Лі Канг Ін в дотик відправив м’яч у ворота суперника після прострілу з флангу.

ПСЖ перемагає та після трьох турів підіймається на перше місце в групі F. Мілан же опускається на останнє місце у квартеті.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Мілан