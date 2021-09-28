ПСЖ – Манчестер Сіті 2:0

Голи: Гує, 8, Мессі, 74

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ПСЖ і Манчестер Сіті – півфіналісти минулого розіграшу Ліги чемпіонів та головні претенденти на перемогу в новому сезоні. Жеребкування звело команди арабських шейхів уже на груповому етапі.

У першому турі "містяни" влаштували рок-н-рол з РБ Лейпцигом і перемогли 6:3. Натомість ПСЖ з Ліонелем Мессі ледь не зганьбився у Бельгії – нічия 1:1 проти Брюгге.

Швидкий гол парижан

Уже на 8 хвилині матчу голкіпер гостей Едерсон був вимушений витягувати м'яч з власної сітки воріт. У ПСЖ пройшла непогана атака правим флангом і після того, як Неймар не влучив по м'ячу, він потрапив до Гує. Сенегалець довго не думав і вгатив м'яч у "дев'ятку".

Відео голу Гує



Після пропущеного голу гості не знітилися, а навпаки – взяли м'яч під контроль. На 27 хвилині гри Манчестер Сіті мав вбивчу нагоду, щоб зрівняти рахунок.

Кевін Де Брюйне шведою навісив у штрафний на Стерлінга. Рахім пробив головою, проте ПСЖ врятувала поперечина. Після цього м'яч відлетів до Бернарду Сілви, проте португалець також влучив у каркас воріт.

Ще один небезпечний момент Манчестер Сіті створив після удару Канселу. Захисник потужно пробив здалеку, але дебютант ПСЖ у Лізі чемпіонів Джанлуїджі Доннарумма забрав м'яч до рук.

ПСЖ на момент "містян" відповів ударом Еррери з-за меж штрафного. М'яч летів під поперечину, проте на заваді голу став Едерсон. Бразильський голкіпер у красивому стрибку відбив м'яч.

На 39 хвилині арбітр матчу пробачив Кевіну Де Брюйне: бельгієць жорстко порушив правила проти Гує, за що мав отримати вилучення. Та рефері показав Кевіну тільки гірчичник.

Під завісу тайму "містяни" заробили кутовий, який ледь не завершився голом: Діаш на дальній стійці спрямував м'яч у напрямку воріт, але Доннарумма здійснив ефектний порятунок.

Мессі знову засмутив Гвардіолу

Після перерви малюнок гри не змінився: Манчестер Сіті контролював м'яч, а ПСЖ грав другим номером. Перший момент забити гол мали "містяни". Де Брюйне з гостро кута вийшов майже віч-на-віч з Доннаруммою та пробив. Височезний голкіпер знову виграв дуель.

У ПСЖ виник схожий момент на 65 хвилині. Хакімі віддав передачу у вільний "коридор" на Неймара. Бразилець опинився під тиском Вокер і пробив у зовнішню сторону сітки воріт.

На 74 хвилині ПСЖ подвоїв рахунок у грі. Дебютний гол за парижан забив Ліонель Мессі. Атаки господарів розпочалася після перехоплення м'яч на власній половині поля. Ліонель пройшов майже до штрафного "містян", обігрався з Мбаппе та потужно пробив у верхній кут!

Відео голу Мессі

Мессі забив уже 7 гол у матчах проти команд Пепа Гвардіоли. Для Ліонеля це 5 гол проти Манчестер Сіті часів Гвардіоли. Ще два м'яч Лео забив Баварії, коли її очолював Пеп.

До завершення матчу "містяни" мали ще дві нагоди відзначитися, проте ПСЖ відстояв переможний результат і здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2021/2022.