Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов французский ПСЖ 20-го октября встретится с английским "Манчестер Юнайтед". Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов в Украине – читайте в материале Спорт 24.

Матч первого тура Лиги чемпионов ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция матча начнется в 21:50. Сама игра стартует в 22:00, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги чемпионов будут доступны на платформе Megogo. Чтобы посмотреть матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.