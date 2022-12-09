ПСЖ положило глаз на забивного футболиста сборной Англии: МЮ может лишиться его бесплатно
Источник:Sky Sports
Маркус Рашфорд проводит неплохой чемпионат мира-2022 по футболу. Левый вингер сборной Англии появлялся в каждом из четырех матчей на Мундиале.
За сыгранное время Маркус Рашфорд отличился тремя голами за 132 минуты – в ворота Ирана и Уэльса. Такая игра левого вингера привлекла внимание многих грандов Европы, среди которых оказался и французский ПСЖ.
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Нассер Аль-Хелаифи: Может быть, летом, почему нет
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал об интересе к футболисту Манчестеру Юнайтед. Он похвалил игру Рашфорда, но французы хотят попытаться получить его бесплатно.
Можно это сделать летом 2023 года. Ведь контракт Рашфорда с МЮ рассчитан до конца июня 2023 года. У МЮ есть шанс пролонгировать соглашение футболиста еще на один год, но "красные дьяволы" не использовали такой возможности.
Руководитель французского клуба сообщил, что ранее ПСЖ пытался контактировать с Маркусом, но тогда переговоры были не ко времени.
Может быть, летом, почему нет? Сегодня, если он станет свободным агентом, мы можем поговорить с ним напрямую, но мы не будем этого делать. Пусть он сосредоточится на чемпионате мира, и, надеюсь, в январе мы с ним пообщаемся,
– сказал глава парижан.
В сезоне-2022/2023 Рашфорд провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи.
Что известно о карьере Маркуса Рашфорда
- Воспитанник Манчестер Юнайтед, начавший выступления в главной команде "красных дьяволов" в первый день 2016 года.
- За главную команду провел уже 322 матча, в которых отличился 101 голом и 61 ассистом.
- До этого играл за разные возрастные категории МЮ.
- В сборной Англии дебютировал 25 мая 2016 года. Произошло это в товарищеском поединке против Австралии, в котором команда "трех львов" победила со счетом 2:1. Уже в дебютном матче Рашфорд отличился первым мячом в футболке сборной Англии.
- По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценена в 55 миллионов евро.