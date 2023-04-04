Сами себе роют яму: у ПСЖ мизерные шансы договориться с Месси из-за бессмысленного ультиматума
Источник:L'Equipe
Французский гранд поставил Лионеля Месси перед абсурдным фактом. С таким расписанием событий аргентинская звезда вряд ли останется в ПСЖ.
Парижане готовы оставить Месси в своем составе только при условии, если зарплата аргентинца снизится на 75 процентов. Развод ПСЖ и многократного обладателя Золотого Мяча выглядит неизбежным.
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Как можно дальше от компромисса
Французский гранд хочет сэкономить на Месси, чтобы иметь больше возможностей для усиления в летнее трансферное окно. Тем не менее, Лионель все больше разочаровывается в ПСЖ, приплетая в недоразумения и футбольные моменты.
Аргентинцу не нравится хаос в команде, который произошел после чемпионата мира. Постоянные конфликты, вылеты из Лиги чемпионов и Кубка Франции, потенциальная смена тренера – все это отталкивает Месси от французского гранда. К тому же терпеть все это с колоссальным сокращением зарплаты смысла нет.
Аргентинца активно сватают в его родную Барселону, которая "двумя руками за", чтобы Лионель вернулся в Каталонию. К тому же Месси рассматривал вариант с переездом в МЛС, а именно в Интер Майами, за который выступает украинский центрбек Сергей Кривцов.
Одним из фантастических вариантов остается переход аргентинца в Аль-Хилаль. Отец аргентинца рассматривает такой вариант возможным только при условии, если Лионель будет иметь больше зарплаты, чем его исконный конкурент Криштиану Роналду.
Месси в составе ПСЖ
- Контракт аргентинца с ПСЖ действует до лета 2023 года. К французскому коллективу Месси присоединился даром в 2021 году. поскольку Барселона не могла вписать большую зарплату нападающего в рамки правил Ла Лиги.
- За французский коллектив Месси провел 67 поединков, забил 29 голов и отдал 32 ассиста.
- В составе ПСЖ Месси становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. А вот Кубок Франции – единственный титул, еще Лионелю не подчинявшийся в его карьере. И по такому развитию событий уже и не подчинится. Поскольку ПСЖ вылетел от Марселя в 1/8 Кубка Франции, а победный гол в матче забил именно Руслан Малиновский.
- Также, находясь в составе ПСЖ, Месси завоевал седьмой "Золотой мяч".
- Недавно у Лионеля возник свежий конфликт с парижанами, из-за чего он ушел с тренировки.