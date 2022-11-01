Талановитий український вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став ціллю номер один для грандів європейського футболу. Провідні клуби Англії, Італії, Іспанії вишикувалися в чергу за 21-річним футболістом.

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Нещодавно на українського "бразильця" з’явився черговий претендент – французький ПСЖ. Власники парижан готові підписати Мудрика вже в січні, заплативши космічну суму – 100 мільйонів євро.

Якщо трансфер дійсно відбудеться, тоді Мудрик опиниться серед найдорожчих гравців планети.

Статистика Мудрика у сезоні 2022/23

  • Михайло зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах.
  • На рахунку українця 7 влучних пострілів, в тому числі три у Лізі чемпіонів.
  • Прудконогий вінгер "гірників" віддав 7 результативних передач.
  • Transfermarkt оцінює Мудрика в 15 мільйонів євро.

Покращити свою статистику Михайло зможе найближчої середи, під час матчу Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гра у Варшаві розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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