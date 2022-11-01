Талановитий український вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став ціллю номер один для грандів європейського футболу. Провідні клуби Англії, Італії, Іспанії вишикувалися в чергу за 21-річним футболістом.
до теми Міша забиває не просто так, – захисник Шахтаря розкрив секрет результативної гри Мудрика
Нещодавно на українського "бразильця" з’явився черговий претендент – французький ПСЖ. Власники парижан готові підписати Мудрика вже в січні, заплативши космічну суму – 100 мільйонів євро.
Якщо трансфер дійсно відбудеться, тоді Мудрик опиниться серед найдорожчих гравців планети.
Статистика Мудрика у сезоні 2022/23
- Михайло зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах.
- На рахунку українця 7 влучних пострілів, в тому числі три у Лізі чемпіонів.
- Прудконогий вінгер "гірників" віддав 7 результативних передач.
- Transfermarkt оцінює Мудрика в 15 мільйонів євро.
Покращити свою статистику Михайло зможе найближчої середи, під час матчу Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гра у Варшаві розпочнеться о 19:45 за київським часом.
читайте також Шахтар стоїть на роздоріжжі Ліги чемпіонів та Ліги Європи: прогноз на матч проти Лейпцига