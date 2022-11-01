Талановитий український вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став ціллю номер один для грандів європейського футболу. Провідні клуби Англії, Італії, Іспанії вишикувалися в чергу за 21-річним футболістом.

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Нещодавно на українського "бразильця" з’явився черговий претендент – французький ПСЖ. Власники парижан готові підписати Мудрика вже в січні, заплативши космічну суму – 100 мільйонів євро.

Якщо трансфер дійсно відбудеться, тоді Мудрик опиниться серед найдорожчих гравців планети.

Зазначимо, що за всю історію футболу більше 100 мільйонів євро було заплачено лише за 12 гравців. Очолює список улюблений гравець Мудрика – Неймар. За перехід бразильця ПСЖ віддав Барселоні 222 мільйони євро.

Статистика Мудрика у сезоні 2022/23

Михайло зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах.

На рахунку українця 7 влучних пострілів, в тому числі три у Лізі чемпіонів.

Прудконогий вінгер "гірників" віддав 7 результативних передач.

Transfermarkt оцінює Мудрика в 15 мільйонів євро.

Покращити свою статистику Михайло зможе найближчої середи, під час матчу Ліги чемпіонів проти Лейпцига. Гра у Варшаві розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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