Во вторник, 7 мая, в Лиге чемпионов состоится первый ответный матч 1/2 финала сезона 2023-2024. В столице Франции местный ПСЖ будет принимать Боруссию Дортмунд, пишет 24 Канал.

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ПСЖ нуждается в камбэке

Это будет уже четвертая битва команд в текущей Лиге чемпионов. В группе сильнее был ПСЖ (2:0 и 1:1), но первую строчку все же заняла Боруссия. Но в полуфинале дортмундцы взяли реванш у команды Луиса Энрике.

Гол Никласа Фюллькруга в первом тайме оказался единственным в первом матче 1/2 финала. Теперь подопечные Терзича имеют преимущество в счете перед второй игрой, однако состоится она уже на арене ПСЖ.

Парижане мечтают оформить идеальный сезон и выиграть все возможные трофеи. Команда Энрике уже стала чемпионом Лиги 1 и обладателем Суперкубка, а в конце мая еще и играет в финале Кубка против Лиона.

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Конечно же, именно Лига чемпионов является приоритетом для парижан. Боруссия же провалила сезон в Бундеслиге (текущее 5 место), но благодаря успехам в еврокубках помогла Германии получить дополнительную путевку в ЛЧ на следующий сезон. Скорее всего, именно дортмундцам она и достанется.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч ПСЖ – Боруссия на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Боруссия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.