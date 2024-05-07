У вівторок, 7 травня, у Лізі чемпіонів відбудеться перший матч-відповідь 1/2 фіналу сезону 2023-2024. У столиці Франції місцевий ПСЖ прийматиме Боруссію Дортмунд, пише 24 Канал.

До теми Битва за фінал Ліги чемпіонів: які шанси у ПСЖ на камбек в матчі проти Боруссії

ПСЖ потребує камбек

Це буде вже четверта битва команд у поточній Лізі чемпіонів. В групі сильнішим був ПСЖ (2:0 та 1:1), але першу сходинку все ж посіла Боруссія. Але у півфіналі дортмундці взяли реванш у команди Луїса Енріке.

Гол Нікласа Фюллькруга в першому таймі виявився єдиним у першому матчі 1/2 фіналу. Тепер підопічні Терзича мають перевагу в рахунку перед другою грою, проте відбудеться вона вже на арені ПСЖ.

Парижани мріють оформити ідеальний сезон та виграти усі можливі трофеї. Команда Енріке вже стала чемпіоном Ліги 1 та володарем Суперкубка, а в кінці травня ще і відіграє у фіналі Кубка проти Ліона.

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Звісно ж, саме Ліга чемпіонів є пріоритетом для парижан. Боруссія ж провалила сезон в Бундеслізі (поточне 5 місце), але завдяки успіхам в єврокубках допомогла Німеччині здобути додаткову путівку в ЛЧ на наступний сезон. Скоріш за все, саме дортмундцям вона і дістанеться.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч ПСЖ – Боруссія на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Боруссія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.