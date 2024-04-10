ПСЖ - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча

10 апреля ПСЖ и Барселона сыграют первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Париже.

В среду, 10 апреля, в Лиге чемпионов пройдут два матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Центральной будет игра в Париже, где ПСЖ будет противостоять Барселоне, пишет 24 канал.

По теме Ностальгия по горячему камбэку: сможет ли ПСЖ отомстить Барселоне за унижение в Лиге чемпионов

Луис Энрике против бывшей

Парижане неплохо идут по сезону после прихода Луиса Энрике. Испанец зарекомендовал себя в Барселоне (2014-2017) и своей сборной (2018-2022), а теперь пытается добиться успеха во Франции.

ПСЖ занял второе место в непростой группе ЛЧ с Боруссией Дортмунд, Миланом и Ньюкаслом, а в 1/8 финала без проблем прошли Реал Сосьедад. В чемпионате у парижан все спокойно – уверенное первое место с отрывом в 10 баллов от Бреста.

Что касается Барселоны, то она более уверенно шла по сетке Лиги чемпионов. Группа с Порту, Шахтером и Антверпеном была выиграна, а в 1/8 финала был выбит Наполи. А вот в чемпионате подопечные Хави пока вторые и расстояние от Реала составляет аж 8 очков.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч ПСЖ – Барселона на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Стоит знать Смогут ли "шмели" покусать команду Симеоне: каковы шансы Атлетико и Боруссии в очной игре 1/4 ЛЧ

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ПСЖ – Барселона. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.