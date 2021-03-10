В среду, 10 марта, ПСЖ примет Барселону в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Из всех пар участников 1/8 финала Лиги чемпионов, именно эта игра привлекает едва ли не наибольшее внимание. Хотя после счета первого матча, в котором Барселона потерпела разгромное поражение 1:4, мало кто ожидает, что "блаугранас" удастся пройти в четвертьфинал. Но в 2017 году они уже сотворили чудо в матче с ПСЖ. Поэтому стоит взглянуть, не повторят ли они это 10 марта 2021 снова.

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В Украине трансляция матчей Лиги Чемпионов доступна как по телевидению, так и онлайн. Транслировать матч будет телеканал "Футбол 2". Трансляция начнется в 21:55, а сама игра – в 22:00. Перед этим на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости в прямом эфире перед матчем будут делать свои прогнозы и делиться ожиданиями. Они же после игры проанализируют то, что произошло на поле.

Смотреть онлайн матч ПСЖ – Барселона можно на: