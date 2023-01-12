Предшествовало стартовому свистку трогательная акция от парижан. Футболисты ПСЖ надели поверх своих тренировочных костюмов уникальные футболки с изображением "Короля футбола" и надписью "Вечный".

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Не забыли упомянуть о Пеле

Пеле покинул этот мир 29 декабря 2022 г. после долгой борьбы с раком. Ему было 82 года. Лидер Лиги 1 таким образом решил почтить память о легендарном футболисте.

После чего команды собрались в центральном круге, чтобы минутой аплодисментов отдать честь "Королю футбола".



Неймар на предматчевой разминке / Фото из твиттера ПСЖ



Трогательная акция от ПСЖ / Фото с твиттера французского клуба

Отметим, что поединок окончился победой ПСЖ 2:0. Уже на 5-й минуте Юго Экитик размочил нули на табло, уже во втором тайме преимущество парижан удвоил Лионель Месси. Для Лео это был первый матч после триумфального ЧМ-2022 и небольшого отпуска через Мундиаль.

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1, имея в своем активе 47 очков. Это на 6 баллов больше, чем у Ланса, который занимает 2-е место.

Следующий матч ПСЖ проведет 15 января в гостях у Ренна.