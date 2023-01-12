Передувало стартовому свистку зворушлива акція від парижан. Футболісти ПСЖ одягнули поверх своїх тренувальних костюмів унікальні футболки із зображенням "Короля футболу" та написом "Вічний".

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Не забули згадати про Пеле

Пеле покинув цей світ 29 грудня 2022 року після довгої боротьби з раком. Йому було 82 роки. Лідер Ліги 1 таким чином вирішив вшанувати пам'ять про легендарного футболіста.

Після чого команди зібрались у центральному колі, щоб хвилиною оплесків віддати шану "Королю футболу".



Неймар на передматчевій розминці / Фото з твітеру ПСЖ



Зворушлива акція від ПСЖ / Фото з твітеру французького клубу

Відзначимо, що поєдинок закінчився перемогою ПСЖ 2:0. Вже на 5-й хвилині Юго Екітіке розмочив нулі на табло, вже у другому таймі перевагу парижан подвоїв Ліонель Мессі. Для Лео це був перший матч після тріумфального ЧС-2022 та невеликої відпустки через Мундіаль.

ПСЖ продовжує лідирувати у Лізі 1, маючи у своєму активі 47 очок. Це на 6 балів більше, аніж має Ланс, який посідає 2-ге місце.

Наступний матч ПСЖ проведе 15 січня в гостях у Ренна.