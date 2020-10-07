Нидерландский клуб решил серьезно усилиться в трансферное окно. Контракт с ПСВ подписал немецкий атакующий полузащитник Марио Гётце.

Футболист будет выступать в чемпионате Нидерландов в течение двух лет. О переходе официально сообщил клуб из Эйндховена.

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Неожиданное усиление ПСВ

В сезоне-2019/20 Гетце выступал за дортмундскую "Боруссию", где принял участие в 21 матче, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Конкурентом ПСВ за полузащитника была немецкая "Герта". Были слухи, что футболист уже прибыл в Берлин, где 7 октября должно было пройти медобследование, но все осталось на уровне слов.

Гетце известен по выступлениям в "Боруссии"и " Баварии". Стал популярен после финала чемпионата мира 2014 года благодаря единственному голу, забитому им в конце дополнительного времени игры, что принесло сборной Германии победу в чемпионате. Гетце был признан лучшим игроком матча, а сам стал самым молодым автором гола в финалах чемпионатов мира со времен ЧМ-1966. Его также называют немецким "вундеркиндом".