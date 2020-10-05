Мюнхенская "Бавария" решила хлопнуть дверью в последние часы трансферного окна в Германии. Действующий победитель Лиги чемпионов оформил несколько звездных усилений.

"Бавария" объявила о подписании контракта с Эриком Максимом Шупо-Мотингом. Об этом информирует сайт чемпионов Германии.

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Шупо-Мотинг, который прошлый сезон провел во французском ПСЖ, присоединился к "Баварии" как свободный агент.

Мюнхенский клуб подписал с камерунским футболистом соглашение на сезон 2020/2021.

Шупо-Мотинг выступал в Германии за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц" и "Шальке".

Коста возвращается в Мюнхен

"Бавария" также объявила о возвращении бразильского футболиста Дугласа Косты. Экс-игрок "Шахтера" выступал за "Баварию" с 2015 по 2017 год.

Мюнхенский клуб сообщил, что арендовал Дугласа Косту у итальянского "Ювентуса" на сезон 2020/2021.

Отметим, что "Ювентус" станет соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.

Вскоре "Бавария" должна объявить о подписании контракта с игроком "Марселя" Буна Сарром. Футболист уже в Мюнхене.

Bouna Sarr in Munich for his medical [ @Sky_Torben]pic.twitter.com/fd7uB1gjw2 — Quintuple Winners (@iMiaSanMia) October 5, 2020

В воскресенье, 4-го октября, "Бавария" приобрела испанца Марка Рока. 23-летний футболист перешел в "Баварию" из испанского "Эспаньола" за 9 миллионов евро.