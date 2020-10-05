"Бавария" усилилась экс-игроком "Шахтера" Костой и Шупо-Мотингом
Мюнхенская "Бавария" решила хлопнуть дверью в последние часы трансферного окна в Германии. Действующий победитель Лиги чемпионов оформил несколько звездных усилений.
"Бавария" объявила о подписании контракта с Эриком Максимом Шупо-Мотингом. Об этом информирует сайт чемпионов Германии.
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Шупо-Мотинг, который прошлый сезон провел во французском ПСЖ, присоединился к "Баварии" как свободный агент.
Мюнхенский клуб подписал с камерунским футболистом соглашение на сезон 2020/2021.
Шупо-Мотинг выступал в Германии за "Гамбург", "Нюрнберг", "Майнц" и "Шальке".
Коста возвращается в Мюнхен
"Бавария" также объявила о возвращении бразильского футболиста Дугласа Косты. Экс-игрок "Шахтера" выступал за "Баварию" с 2015 по 2017 год.
Мюнхенский клуб сообщил, что арендовал Дугласа Косту у итальянского "Ювентуса" на сезон 2020/2021.
Отметим, что "Ювентус" станет соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.
Вскоре "Бавария" должна объявить о подписании контракта с игроком "Марселя" Буна Сарром. Футболист уже в Мюнхене.
В воскресенье, 4-го октября, "Бавария" приобрела испанца Марка Рока. 23-летний футболист перешел в "Баварию" из испанского "Эспаньола" за 9 миллионов евро.