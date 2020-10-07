Нідерландський клуб вирішив серйозно підсилитись у трансферне вікно. Контракт з ПСВ підписав німецький атакувальний півзахисник Маріо Гьотце.

Футболіст виступатиме у чемпіонату Нідерландів протягом двох років. Про перехід офіційно повідомив клуб з Ейндховена.

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Несподіване підсилення ПСВ

У сезоні-2019/20 Гьотце виступав за дортмундську "Боруссію", де взяв участь у 21 матчі, забив 3 м'ячі і зробив 1 гольову передачу.

Конкурентом ПСВ за півзахисника була німецька "Герта". Були чутки, що футболіст вже прибув до Берліна, де 7 жовтня мав пройти медобстеження, але все залишилось на рівні слів.

Гьотце відомий за виступами у "Боруссії" та "Баварії". Став популярний після фіналу чемпіонату світу 2014 року завдяки єдиному голу, забитому ним наприкінці додаткового часу гри, що принесло збірній Німеччини перемогу в чемпіонаті. Гьотце був визнаний найкращим гравцем матчу, а сам став наймолодшим автором голу у фіналах чемпіонатів світу з часів ЧС-1966. Його також називають німецьким "вундеркіндом".