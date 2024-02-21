ПСВ – Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24.

В Лиге чемпионов 2023-2024 проходят первые матчи 1/8 финала. Во вторник, 20 февраля, вице-чемпион Германии Боруссия Дортмунд сыграла на выезде против ПСВ, пишет 24 канал.

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Ровная игра в Эйндховене

Дортмундцы переживают непростой период и могут даже не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. С другой стороны подопечные Терзича последний раз проигрывали еще в начале декабря.

Но в отчетном матче фаворитом был именно ПСВ. На это влиял домашний статус игры, а также невероятная форма эйндховенцев, которые в чемпионате лишь дважды сыграли вничью и ни разу не проиграли.

Именно на стороне хозяев и была игровая инициатива, однако Боруссия чаще била по воротам соперника. В конце концов именно немцы вышли вперед в середине первого тайма.

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Как забивались голы

После перехвата мяча перед штрафной площадкой Забитцер вывел Малена на ударную позицию и тот прошил кипера в ближний угол. Доньелл отказался праздновать гол в ворота бывшего клуба. ПСВ смог все же восстановить паритет после перерыва.

Хуммельс скосил в собственной площадке Тильмана, а Де Йонг реализовал пенальти. В дальнейшем ни одна из команд не владела явным преимуществом, поэтому соперники довели игру до ничьей (1:1). Судьба путевки в четвертьфинал определится в Дортмунде 13 марта.