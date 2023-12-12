Норвежская биатлонистка рассказала, что после того, как она заболела коронавирусом, у нее появились разные проблемы со здоровьем. В частности, у нее были психологические проблемы.

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Экгофф: У меня были проблемы со сном

"Олимпийский сезон был удачным, но мы все еще находились во всех этих ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.

Это было очень необычно, и, прежде всего, когда заболела в конце сезона коронавирусом, мне было стыдно.

У меня были проблемы со сном, физической формой и, что хуже, психические проблемы. Я все планировала: подготовку к следующим Олимпийским играм и даже сезоны к этому, но все сорвалось. Когда ты много не спишь, ты становишься полусумасшедшим и не находишься в форме», – рассказала норвежка.

Что известно о карьере Экгоффа