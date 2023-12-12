Норвежская биатлонистка рассказала, что после того, как она заболела коронавирусом, у нее появились разные проблемы со здоровьем. В частности, у нее были психологические проблемы.
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Экгофф: У меня были проблемы со сном
"Олимпийский сезон был удачным, но мы все еще находились во всех этих ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.
Это было очень необычно, и, прежде всего, когда заболела в конце сезона коронавирусом, мне было стыдно.
У меня были проблемы со сном, физической формой и, что хуже, психические проблемы. Я все планировала: подготовку к следующим Олимпийским играм и даже сезоны к этому, но все сорвалось. Когда ты много не спишь, ты становишься полусумасшедшим и не находишься в форме», – рассказала норвежка.
Что известно о карьере Экгоффа
- В сезоне-2022/2023 Экгофф не провела ни одной гонки. А пропуск чемпионата мира, продолжающийся в немецком Обергофе, стал для нее первым за 11 лет.
- Перед стартом сезона-2022/2023 Союз биатлонистов Норвегии сообщил, что Тирил Экгофф выбыла из спорта на неопределенный срок. Причиной стали тяжелые последствия коронавирусной болезни. Из-за них норвежка пропустила часть подготовки к сезону.
- В марте она объявила об окончании карьеры.