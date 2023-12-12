Норвезька біатлоністка розповіла, що після того, як вона захворіла на коронавірус, у неї з'явилися різні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, вона мала психологічні проблеми.

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Екгофф: У мене були проблеми зі сном

"Олімпійський сезон був вдалим, але ми все ще перебували під усіма цими обмеженнями, пов’язаними з пандемією коронавірусу.

Це було дуже незвично, і, перш за все, коли захворіла наприкінці сезону на коронавірус, мені було соромно.

У мене були проблеми зі сном, фізичною формою і, що ще гірше, психічні проблеми. Я все планувала: підготовку до наступних Олімпійських ігор і навіть сезони до цього, але все зірвалося. Коли ти багато не спиш, ти стаєш напівбожевільним і не знаходишся у формі", – розповіла норвежка.

Що відомо про кар'єру Екгофф