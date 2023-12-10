10 декабря второй этап Кубка мира по биатлону, проходивший в австрийском Хохфильцене, завершился женской эстафетой. В гонке приняли участие 15 команд, в том числе и сборная Украины.

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Стартером украинок была Анастасия Меркушина. Она использовала на стрельбе пять дополнительных патронов и отправила Юлию Джиму на второй этап 12-й, с отставанием почти в полуторы минуты от лидеров.

Джиме понадобилось всего два запасных патрона, поэтому она сумела поднять команду Николая Зоца на 11-ю позицию. Однако к экватору гонки проигрыш украинок увеличился еще на минуту.

Украина заняла 10-е место

Ирина Петренко и Кристина Дмитренко на последних двух этапах не смогли вернуть Украину в борьбу за высокие места. Максимум, которого удалось достичь – 10 место.

Выиграли гонку биатлонистки из Норвегии, которые на полминуты опередили серебряных призерок – шведок. Бронзовые награды завоевали француженки, которым подняться на пьедестал почета не помешал даже круг штрафа.

Итог женской эстафеты

1. Норвегия (0+6) 1:07:39,0

2. Швеция (0+10)+31,6

3. Франция (1+8) +1:01,5

4. Италия (0+5) +1:14,7

5. Германия (0+7) +1:22,9

6. Австрия (0+10) +2:20,1

...

10. Украина (0+10) +3:06,4

На следующей неделе Кубок мира по биатлону продолжится третьим этапом, который пройдет с 14 по 17 декабря в швейцарском Ленцерхайде. В программе этапа спринты, гонки преследования и масс-старты.