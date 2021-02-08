В прыжке коленом в голову: лучший нокаут на турнире UFC в Лас-Вегасе – видео
Бой между американцами Кори Сендхагеном и Фрэнки Эдгаром не только запомнился победой первого, но и лучшим нокаутом на турнире Fight Night 184. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 февраля в Лас-Вегасе.
Поединок между двумя американскими бойцами обещал быть интересным на турнире в Лас-Вегасе.
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Лучший нокаут турнира
Уже со старта бойцы бросились атаковать, поэтому схватка между Кори Сендхагеном и Фрэнки Эдгаром не продолжалась даже 30 секунд. В одной из атак в первом раунде Сендхаген нанес сопернику удар коленом в голову в прыжке.
Эдгар упал на настил и долго не мог прийти в себя. Рефери сразу остановил драку, причислив победу Кори. Такая победа позволила Эдгару получить награду "Выступление ночи".
Для него этот успех стал 14-м в карьере в UFC. Также в его пассиве лишь 2 поражения. Он нанес 9-е поражение Фрэнки в карьере. Также на его счету 24 победы в MMA.
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