Бій між американцями Корі Сендхагена та Френкі Едгаром не лише запам'ятався перемогою першого, а й найкращим нокаутом на турнірі Fight Night 184. Поєдинок відбувся у ніч з 6 на 7 лютого у Лас-Вегасі.

Поєдинок між двома американськими бійцями обіцяв бути найцікавішим на турнірі у Лас-Вегасі. Варто побачити: Сльози "Королеви": українка ефектно задушила чемпіонку у своєму дебютному бою – відео Найкращий нокаут турніру Вже зі старту бійці кинулись атакувати, тому сутичка між Корі Сендхагена та Френкі Едгаром не тривала навіть і 30 секунд. В одній з атак у першому раунді Сендхаген завдав суперникові удар коліном у голову в стрибку.

Едгар впав на настил та довго не міг прийти до тями. Рефері відразу зупинив бійку, зарахувавши перемогу Корі. Така звитяга дозволила Едгару отримати нагороду "Виступ ночі".

Для нього цей успіх став 14-м у кар'єрі в UFC. Також у його пасиві лише 2 поразки. Він завдав 9-ї поразки Френкі у кар'єрі. Також на його рахунку 24 перемоги у MMA.