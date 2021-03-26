Прыгун в воду Кваша отказал клубу из США ради развития спорта в Украине
Титулованный 33-летний прыгун в воду Илья Кваша раскрыл секрет, что после успеха на чемпионате мира получил предложение из США. Украинский спортсмен не изменил Украине и отказал иностранному клубу.
Источник:инстаграм Ильи Кваши
Отказ клубу из США
На чемпионате мира 2006 года Илья Кваша завоевал "серебро". После удачного выступления украинский прыгун в воду получил предложение от американского клуба.
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Американцы предлагали украинскому спортсмену обучение и ждали ответа от Кваши. Однако украинец категорически отказал клубу из США и не жалеет о своем решении.
Не смотря на то, что сейчас необходимо восстановить за свои деньги зал и привести в порядок бассейн. Продолжаю дальше заниматься любимым делом и тренировать всех, кто захочет быть в моей команде любителей,
– написал Кваша.
Сейчас Илья готовит запуск первого в Украине любительского клуба по прыжкам в воду. Кваша уже даже придумал название "Active Dive Club". Украинский спортсмен хочет, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в этом виде спорта. В будущем Кваша стремится создать классную команду, которая будет выступать за нашу страну на международных соревнованиях.
- Кваша – самый титулованный украинский прыгун в воду. В 2008 году стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине. Трижды поднимался на пьедестал на чемпионатах мира по водным видам спорта.
- В этом же году впервые стал чемпионом Европы по водным видам спорта. После этого добавил еще 6 наград, среди них есть 4 золота.
- 4-кратный чемпион Европы по прыжкам в воду и еще 5 раз поднимался на подиум. В своем активе имеет "бронзу" Универсиады-2011.
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