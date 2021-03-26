Титулованный 33-летний прыгун в воду Илья Кваша раскрыл секрет, что после успеха на чемпионате мира получил предложение из США. Украинский спортсмен не изменил Украине и отказал иностранному клубу.

Отказ клубу из США

На чемпионате мира 2006 года Илья Кваша завоевал "серебро". После удачного выступления украинский прыгун в воду получил предложение от американского клуба.

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Американцы предлагали украинскому спортсмену обучение и ждали ответа от Кваши. Однако украинец категорически отказал клубу из США и не жалеет о своем решении.

Не смотря на то, что сейчас необходимо восстановить за свои деньги зал и привести в порядок бассейн. Продолжаю дальше заниматься любимым делом и тренировать всех, кто захочет быть в моей команде любителей,

– написал Кваша.

⁣Сейчас Илья готовит запуск первого в Украине любительского клуба по прыжкам в воду. Кваша уже даже придумал название "Active Dive Club". Украинский спортсмен хочет, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в этом виде спорта. В будущем Кваша стремится создать классную команду, которая будет выступать за нашу страну на международных соревнованиях.