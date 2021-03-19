Чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов объявил об изменении гражданства с российского на сербское. Это стало неожиданностью для россиян.

29-летний уроженец Владикавказа уже опубликовал фотографию с новым паспортом.

К слову Вице-чемпион мира отказался выступать за Россию и сменил гражданство

"Дорогие друзья, рад сообщить о своем переходе в сборную Сербии. Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры", – написал Цаболов.

Кто такой Хетаг Цаболов?

Цаболов стал лучшим на мировом первенстве в Ташкенте в 2014 году в категории до 70 килограммов. Финальная схватка против турецкого спортсмена Якупа Гера завершилась с разгромным счетом 10:0.

Также на счету Цаболова "серебро" чемпионата мира в Париже-2017. Борец дважды становился чемпионом России (в 2014-м и 2017 годах).