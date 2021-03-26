Титулований 33-річний стрибун у воду Ілля Кваша розкрив секрет, що після успіху на чемпіонаті світу отримав пропозицію з США. Український спортсмен не зрадив Україні та відмовив іноземному клубу.

Відмова клубу з США

На чемпіонаті світу 2006 року Ілля Кваша здобув "срібло". Після вдалого виступу український стрибун у воду отримав пропозицію від американського клубу.

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Американці пропонували українському спортсмену навчання та чекали відповіді від Кваші. Однак українець категорично відмовив клубу з США та не жаліє про своє рішення.

Не дивлячись на те, що зараз необхідно відновити за свої гроші зал та привести у порядок басейн. Продовжую далі займатись улюбленою справою та тренувати усіх, хто захоче бути у моїй команді любителів,

– написав Кваша.

⁣Зараз Ілля готує запуск першого в Україні любительського клубу зі стрибків у воду. Кваша вже навіть вигадав назву "Active Dive Club". Український спортсмен хоче, щоб кожен охочий міг спробувати свої сили у цьом виді спорту. У майбутньому Кваша прагне створити класну команду, яка виступатиме за нашу країну на міжнародних змаганнях.