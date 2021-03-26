Стрибун у воду Кваша відмовив клубу з США заради розвитку спорту в Україні
Титулований 33-річний стрибун у воду Ілля Кваша розкрив секрет, що після успіху на чемпіонаті світу отримав пропозицію з США. Український спортсмен не зрадив Україні та відмовив іноземному клубу.
Джерело:інстаграм Іллі Кваші
Відмова клубу з США
На чемпіонаті світу 2006 року Ілля Кваша здобув "срібло". Після вдалого виступу український стрибун у воду отримав пропозицію від американського клубу.
Оце так Чемпіон світу відмовився виступати за Росію і змінив громадянство
Американці пропонували українському спортсмену навчання та чекали відповіді від Кваші. Однак українець категорично відмовив клубу з США та не жаліє про своє рішення.
Не дивлячись на те, що зараз необхідно відновити за свої гроші зал та привести у порядок басейн. Продовжую далі займатись улюбленою справою та тренувати усіх, хто захоче бути у моїй команді любителів,
– написав Кваша.
Зараз Ілля готує запуск першого в Україні любительського клубу зі стрибків у воду. Кваша вже навіть вигадав назву "Active Dive Club". Український спортсмен хоче, щоб кожен охочий міг спробувати свої сили у цьом виді спорту. У майбутньому Кваша прагне створити класну команду, яка виступатиме за нашу країну на міжнародних змаганнях.
- Кваша – найтитулованіший український стрибун у воду. У 2008 році став бронзовим призером Олімпіади у Пекіні. Тричі підіймався на п'єдестал на чемпіонатах світу з водних видів спорту.
- У цьому ж році вперше став чемпіоном Європи з водних видів спорту. Після цього додав ще 6 нагород, серед них є 4 золота.
- 4-разовий чемпіон Європи зі стрибків у воду та ще 5 разів підіймався на подіум. У своєму доробку має "бронзу" Універсіади-2011.
Поділитися новиною