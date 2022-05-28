Проводить УПЛ в Украине – это желание Зеленского, – Цыганик
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У п'ятницю, 27 травня, відбулось перше засідання УПЛ та представників українських клубів. На зборах сторони розглянули питання наступного сезону УПЛ.
Цыганик: Такую позицию через УАФ передал Зеленский
На заседание представители ответили всем фанатам на один вопрос: "Стартовать ли новый футбольный сезон в Украине?" Да, футболу в Украине – быть. Препятствием не станет даже военное время.
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Журналист Игорь Цыганик рассказал, что одним из инициаторов проведения нового сезона в Украине стал глава страны Владимир Зеленский. Президент Украины перед своей позицией через УАФ.
Проводить чемпионат Украины в Украине – это желание президента страны Владимира Зеленского. И остальные соревнования тоже нужно проводить в Украине, чтобы спортсмены призывного возраста не имели каких-либо преференций и оставались в стране. Такую позицию через УАФ передал Зеленский. Как это будет выглядеть – сложно сказать, это сложно,
– рассказал журналист.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, в УПЛ рассматривают два варианта. Первый это то, что новый сезон может состояться исключительно в столице Украины. Второй – на западе страны.
До этого всего руку помощи готова протянуть Ла Лига. Испанцы могут выделить два миллиона евро на проведение нового сезона УПЛ.
Первые итоги сборов УПЛ и клубов
- Сезон-2022/2023 состоится в Украине. До этого в СМИ шла речь о проведении чемпионата за границей. В вариантах с Польшей и Турцией были лидеры УПЛ – Динамо, Шахтер и Днепр-1.
- За черниговской Десной и Мариуполем сохранят места в УПЛ. Все из-за того, что кафиры уничтожили инфраструктуру этих клубов, поэтому следующий сезон они будут точно пропускать. Пока неизвестно, какой будет судьба этих команд дальше. Все клубы единолично проголосовали за такое решение.
- Относительно медийных прав на УПЛ. Лига уже ведет переговоры с партнерами, которые на выгодных для обеих сторон условиях готовы приобрести права трансляцию чемпионата Украины. Этот вопрос окончательно решится, когда будет известен регламент и проведение чемпионата.