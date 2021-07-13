Еще один матч с грандом на собрании

Контрольный спарринг против испанского Вильяhреала запланирован на 26 июля. Поединок состоится в Австрии.

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Сейчас "бело-синие" проводят свою подготовку в Швейцарии. Динамо немного дольше других будет готовиться к новому сезону. Динамовцы пропускают первый тур в УПЛ. Все потому, что первый соперник киевлян в сезоне Олимпик снялся с чемпионата. Поэтому украинский гранд начнет свои выступления со второго тура. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет дебютант УПЛ ровненский Верес.

Соперники Динамо на сборах

10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)

14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)

17 июля. Динамо – Ницца (Франция)

20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)

Поединок против швейцарского Серветта динамовцы уже сыграли. Матч завершился сенсационной ничьей 1:1. Единственный гол в составе украинской команды забил новичок Илья Шкурин.