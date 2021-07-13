Ще один матч із грандом на зборах
Контрольний спаринг проти іспанського Вільяhреала запланований на 26 липня. Поєдинок відбудеться в Австрії.
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Зараз "біло-сині" проводять свою підготовку у Швейцарії. Динамо трохи довше за інших буде готуватись до нового сезону. Динамівці пропускають перший тур в УПЛ. Все через те, що перший суперник киян у сезоні Олімпік знявся з чемпіонату. Тому український гранд розпочне свої виступи з другого туру. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане дебютант УПЛ рівненський Верес.
Суперники Динамо на зборах
- 10 липня. Динамо – Серветт (Швейцарія)
- 14 липня. Динамо – Сьон (Швейцарія)
- 17 липня. Динамо – Ніцца (Франція)
- 20 липня. Динамо – Атлетик Більбао (Іспанія)
Поєдинок проти швейцарського Серветта динамівці вже зіграли. Матч завершився сенсаційною нічиєю 1:1. Єдиний гол у складі української команди забив новачок Ілля Шкурін.