Украинский боксер Денис Беринчик занимает четвертое место в рейтинге WBO и стремится выйти на бой с чемпионом мира. Недавно в WBO анонсировали "турнир четырех", победитель которого получит право выйти на бой с чемпионом мира. Однако турнир пока решили не проводить. В команде Беринчика объяснили ситуацию.

Соперником Беринчика в полуфинале турнира называли Эммануэля Тагое, пишет 24 канал. В другом полуфинале должны были бы встретиться Ли Селби и Райан Гарсия. Победитель турнира получил бы статус официального претендента.

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Александр Красюк, промоутер обладателя титула WBO International в легком весе Дениса Беринчика, рассказал о ситуации с турниром. Об этом информирует Luckypunchnet.

Все зависит от Ломаченко

По словам Красюка, "Турнир четырех" отложили из-за боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который состоится 17 октября.

Я проясню: в WBO тогда объявили решение, но потом они его отложили на период после боя Ломаченко – Лопес. Почему? Потому что от исхода этого боя будет зависеть судьба пояса. Если победит Лопес, скорее всего, он пойдет на категорию выше. Если победит Ломаченко, будет другая ситуация,

– заявил Красюк.

Красюк убежден, что после поединка Ломаченко с Лопесом ситуация станет понятной.

Промоутер Дениса допускает три сценария относительно пояса WBO в легком весе: турнир для четырех, чтобы выйти на претендента, бой за вакантный пояс между первыми номерами или же турнир для четырех за вакантный пояс.