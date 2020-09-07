Український боксер Денис Берінчик посідає четверте місце у рейтингу WBO і прагне вийти на бій з чемпіоном світу. Нещодавно у WBO анонсували "турнір чотирьох", переможець якого отримає право вийти на бій з чемпіоном світу. Проте турнір поки вирішили не проводити. У команді Берінчика пояснили ситуацію.

Суперником Берінчика у півфіналі турніру називали Еммануеля Тагое, пише 24 канал. В іншому півфіналі мали б зустрітися Лі Селбі та Раян Гарсія. Переможець турніру отримав би статус офіційного претендента.

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Олександр Красюк, промоутер володаря титулу WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика, розповів про ситуацію з турніром. Про це інформує Luckypunchnet.

Все залежить від Ломаченка

За словами Красюка, "турнір чотирьох" відклали через бій між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом, який відбудеться 17 жовтня.

Я проясню: у WBO тоді оголосили рішення, але потім вони його відклали на період після бою Ломаченко – Лопес. Чому? Тому що від результату цього бою буде залежати доля пояса. Якщо переможе Лопес, швидше за все, він піде на категорію вище. Якщо переможе Ломаченко, буде інша ситуація,

– заявив Красюк.

Красюк переконаний, що після поєдинку Ломаченка з Лопесом ситуація стане зрозумілою.

Промоутер Дениса допускає три сценарії щодо поясу WBO в легкій вазі: турнір для чотирьох, щоб вийти на претендента, бій за вакантний пояс між першими номерами або ж турнір для чотирьох за вакантний пояс.