Скучающий первый тайм сменил активное начало второй 45-минутки. Перерыв пошел на пользу хозяевам поединка, которые уже на 48-й минуте повели в счете 1:0, сообщает 24 канал .

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1:0 в пользу хозяев

Позиционная атака принесла хозяевам результат. Эмболо запер идеальную передачу с фланга от Шакири. Об Эмболо забыли центральные защитники Камеруна и оставили его в одиночестве с голкипером.

У Камеруна есть еще более 30 минут, чтобы не только отыграться, но и впервые за матч повести в счете.

Видео гола Емболо