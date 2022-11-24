По ходу поединка защитник Саудовской Аравии Али Аль-Болеахи подбежал к Лионелю Месси и шлепнул Лео по спине. Центрбек гостей что-то сказал звездному аргентинцу, пишет 24 канал.

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Забавный разговор, воплотившийся в реальность

Как впоследствии выяснилось, Аль-Болеахи сказал Лионелю, что Аргентина не победит их команду в первом матче на Мундиале в Катаре. Его слова оказались пророческими.

Я сказал ему, что они не выиграют,

– ответил защитник Саудовской Аравии.

Видео момента разговора

Похоже, что Аль-Болеахи что-нибудь знал. Его команда выдала мощный старт второго тайма и дважды смутила аргентинского голкипера. Оба гола были забиты с разницей в 5 минут. На 48-й минуте Аль-Шехри сравнял цифры на табло в Катаре, а через пять минут Аль-Досари вывел Саудовскую Аравию вперед 1:2.

Аргентина сотворила первую сенсацию со знаком минус для себя. Сам Лео стал автором первого гола во встрече с пенальти, который не помог команде избежать поражения.