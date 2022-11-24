Нудний перший тайм змінив активний початок другої 45-хвилинки. Перерва пішла на користь господарям поєдинку, які вже на 48-й хвилині повели у рахунку 1:0, повідомляє 24 канал.

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1:0 на користь господарів

Позиційна атака принесла господарям результат. Емболо замкнув ідеальну передачу з флангу від Шакірі. Про Емболо забули центральні захисники Камеруну та залишили його на самоті з голкіпером.

У Камеруну є ще понад 30 хвилин, щоб не лише відігратись, а й вперше за матч повести у рахунку.

Відео голу Емболо