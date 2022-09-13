Старт "Динамо" в сезоне 2022-2023 можно назвать неудачным. Киевляне не прошли квалификацию Лиги чемпионов, без шанса вылетев от Бенфики.

Читайте также Герой Шахтера в Лиге чемпионов вспомнил, как он выступал в Селтике

Кроме того, бело-синие стартовали с двух поражений подряд в УПЛ и даже находились на последнем месте. О причинах неудач Динамо по сравнению со стартом Шахтера высказался бывший наставник команды Йожеф Сабо.

"Горнякам" не пришлось проходить квалификацию Лиги чемпионов, в отличие от Динамо. Йовичевич спокойно готовил команду к чемпионату Украины и еврокубкам. К тому же, в Шахтер влита свежая кровь, пришел целый ряд хороших футболистов – Тейлор, Михайличенко, Зубков, Швед, Петряк. Поможет "горнякам" вскоре и Тотовицкий.

Отсюда и результат матча с Лейпцигом и хорошая перспектива в поединке с Селтиком. Что касается Динамо, то оно истощено как физически, так и психологически. Играют одни и те же. У киевлян наблюдается ощутимый спад и когда они из него выйдут, неизвестно. К тому же травмы преследуют "бело-синих". Трудно будет даже против кипрского АЭКа,

– считает Сабо.

Как стартовал Шахтер

Напомним, что Шахтер начал УПЛ с осечки в игре с Металлистом 1925 года, но позже одержал три победы подряд. Минимально были обыграны Кривбасс и Движение, а в игре с Черноморцем "горняки" вырвали победу на 6-й компенсированной минуте.

По теме Когда вернется Бущан: вратарь Динамо назвал сроки восстановления

При этом "горняки" сенсационно начали путь в Лиге чемпионов, разгромив на выезде Лейпциг (4:1). Динамо же в Лиге Европы не смогло взять очки в матче с Фенербахче, пропустив в компенсированное время (1:2).